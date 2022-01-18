2 bin 812 rakımlı köyde hastalanan İslam bebek için seferber oldular - Son Dakika

AĞRI'da sağlık ekipleri, 2 bin 812 rakımdaki Gündoğdu köyünde rahatsızlanan 6 aylık İslam bebeğe, yolun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla ulaştı. Yüksek ateşi olan bebek, hastanede tedaviye alındı.

Taşlıçay ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Gündoğdu köyünde yaşayan Samancı ailesinin 6 aylık bebeği İslam, aniden rahatsızlandı. Ateşi yüksek olan bebeklerini, yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekipler, kar engelini aşacakları paletli ambulansı kamyona yükleyerek yola çıktı. Yolun açık olduğu Gümüşlü köyüne kadar ambulanslarıyla ulaşan sağlık ekibi, kalan 6 kilometrelik kardan kapalı yolda da paletli ambulansı kullandı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği, 2 bin 812 rakımlı köye güçlükle ulaşan sağlıkçılar, bebeğe ilk muayeneyi evde yaptı. Ekiplerin annesiyle birlikte aldıkları İslam bebek, götürüldüğü Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Günlerdir torununun yüksek ateş, kusma ve ishali olduğunu belirten İbrahim Samancı, "Ateşini düşürmek için uğraştık ama düşüremedik. Yollar kapalı olduğu için mecburen ekiplere haber verdik. Kar üstü paletli ambulans gönderdiler, Allah razı olsun devletimizden. Görevli tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Torunumu kontrolden sonra ambulansa bindirdiler şimdi hastaneye götürüyoruz" dedi.