2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları - Son Dakika

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

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