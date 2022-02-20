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286 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

286 paket kaçak sigara bulundu

20.02.2022 14:39
286 paket kaçak sigara bulundu

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 286 paket kaçak sigara bulundu.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 286 paket kaçak sigara bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalar neticesinde Beyköy beldesinde ve köylerinde kaçak sigara satılacağı bilgisine ulaştı. U.Ş. ve E.Y. isimli şahısların bindikleri otomobili takibe alan ekipler, aracı durdurarak köpek ile arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde otomobilde 279 paket, U.Ş.'nin evinde ise 7 paket olmak üzere toplamda 286 kaçak sigara bulundu. Şahıslar gözaltına alındı. - DÜZCE

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 286 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika


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