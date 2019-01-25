Son Dakika Haberleri: 286 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

286 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

1 saat önce

ANKARA'da, 286 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı.

286 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı, System.String[]
ANKARA'da, 286 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "2018 yılı sonu itibarıyla kamu kurumlarına yerleştirilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 40 bin 918'dir. Bugün kamu kurumlarına yerleştirilecek 286 kardeşimizle birlikte bu sayı 41 bin 204 sayısına ulaşacaktır" dedi.

Başkentte 286 şehit, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Koca, şehitliğin ve gaziliğin hiçbir maddi değerle ölçülmeyecek şeref kaynağı olduğunu söyledi. Koca, istihdam hakkının genişletilmesi yanında hak sahiplerinin başvuru ve atama süreçlerinde de niteliksel iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2014 yılına kadar şehit ve gazi yakını atamaları İçişleri Bakanlığı'nca yapılmaktayken, bu tarihten sonra atamalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmeye başlandı. 2014 ve 2016 yılları arasında sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken, öğrenim durumuna ihraz edilen unvanlara atama imkanı sağladık. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi kendi mesleklerine atanma gerçekliğine ulaşabildiler. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkını tanıdık. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin, memur unvanlı kadrolara geçmelerini sağladık. 2018 yılı sonu itibarıyla kamu kurumlarına yerleştirilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 40 bin 918'dir. Bugün kamu kurumlarına yerleştirilecek 286 kardeşimizle birlikte bu sayı 41 bin 204'e ulaşacaktır."

Koca, 286 kişiden 124'ünün öğretmen olarak atandığını duyurarak, "Diğer adaylarımızın 98'i ortaöğretim, 29'u ön lisans, 35'i lisans mezunudur. Yine hak sahiplerimizin 96'sı kadın 190 tanesi de erkek kardeşimizdir" dedi.

Konuşmadan sonra 286 kişinin ataması elektronik ortamda yapıldı.

? - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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