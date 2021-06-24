$29.000 ödül havuzuna sahip PUBG Mobile Club Open turnuvası kayıtları başladı! - Son Dakika

Dünyanın 23 bölgesinden en iyi oyuncuların katılacağı $29.000 ödül havuzuna sahip PUBG Mobile Club Open Güz Sezonu turnuvası kayıtları başladı. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile taraftarlara ve takımlara turnuvayı ve detayları paylaştı.

PUBG Mobile çıktığı günden bu yana turnuvaları ve etkinlikleri ile espor sektöründe büyük bir yer edinmeyi başarmıştı. Başarılı oyun şirketi espor için gaza basmaya devam ediyor ve her sene belirli zamanlarda düzenlenen turnuvalarını da aksatmadan düzenliyor.

Bu güz dönemi için hazırlanmış olan PMCO'da tam 29.000$ ödül havuzu ile birlikte geliyor. Dünyanın neredeyse her bölgesinden katılacak olan en iyi PUBG Mobile takımları, para ödülü ve şampiyonluk unvanı için çarpışacak!

Turnuva detaylarına PUBG Mobile sitesinden ulaşabilirsiniz!