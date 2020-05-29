29.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



13: 30 GK1 Daegu FC - Sangju Sangmu Phoenix



17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



17: 00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey



17: 00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr



17: 30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya



17: 30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg



17: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei



19: 30 AL2 Darmstadt 98 - Greuther Furth



19: 30 AL2 Osnabruck - Jahn Regensburg



21: 30 AL1 Freiburg - B. Leverkusen



21: 45 AVK Salzburg - Aus Lustenau



Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı, aralarındaki amansız rekabet devam ediyor!



Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...



Bu akşam Salzburg, Austria Lustenau'yla kupa finalinde karşı karşıya gelecek!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











