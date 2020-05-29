29.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13: 30 GK1 Daegu FC - Sangju Sangmu Phoenix
17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17: 00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey
17: 00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr
17: 30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya
17: 30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg
17: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
19: 30 AL2 Darmstadt 98 - Greuther Furth
19: 30 AL2 Osnabruck - Jahn Regensburg
21: 30 AL1 Freiburg - B. Leverkusen
21: 45 AVK Salzburg - Aus Lustenau
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı, aralarındaki amansız rekabet devam ediyor!
Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...
Bu akşam Salzburg, Austria Lustenau'yla kupa finalinde karşı karşıya gelecek!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!