29.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15: 30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo
16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16: 30 LP Nikulin, Sergey - Kolesnikov, Dmitriy
16: 30 LP Smirnov, Igor - Ilyukhin, Evgeniy
17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry
17: 00 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila
17: 30 LP Frolov, Alexander - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Nikulin, Sergey
19: 00 PO1 Aves - Moreirense
20: 00 PO1 Maritimo - Benfica
23: 00 İS1 Getafe - Real Sociedad
Son maçlarda aldığı kötü sonuçlarla ilk 4'ten çıkan Real Sociedad, Getafe deplasmanında...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Aves, Moreirense'yi ağırlayacak. Porto'nun 3 puan gerisinde olan Benfica ise Maritimo'ya konuk olacak...
Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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