29.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

29. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Katırtepe, Merkez, Kale Yolu, Merkez/21, Antakya- Altınözü, Merkez/11, Merkez/18, Merkez/36 ve, Merkez/24 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Çay ve Şahin Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 337 ve 344 Sokağa 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 335 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), Demet, 333, 357, 334, 335, 363, 365, 353, 338, Sokak, Karaağaç Övündük Mahallesi Uğur Mumcu(Mustafa Kemal) ve Deniz(Övündük) Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskenderun Sayek, Ahmet Harbiyeli Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 10 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Çetin, Fatih, Atatürk, Güven, Cengiz Topel, İnce ve Adankent Nergiz Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi, Çaykara, Alparslan Türkeş, Kalender, İncirlik Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Devran, Ceylanlar, Yağmur, Akanlar, Fevzi Çakmak, Namık Kemal, Okul, Piri Reis, Deliçay, Şehit Muhsin Ataç, Sahil Yolu 2, Menekşe, Talaylar, Yakut, Beyler Yurdu, Ceyhan, Çıngı, E-5 Karayolu, Cengiz Topal, Mevlana, İbni Sina, Yiğitler, Sılam, Nilüfer, Poyraz Çıkmazı, Ceyhan, Sürmeli Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Ihlamur, Aydın sokaklarına 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli mahallesi, Çiğdem, Askeri Sokağa 12: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı29, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı33, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesine 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi İstiklal, 166, 167, 171, 172, 175, 176, 177/1, 194, 180, 164, 168, 173, 187, 191, 195 ve Gazi Osman Paşa Sokağa 14: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokak, Sucuköy Mahallesi Sucu Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Paşaköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Kuşalanı, Mağaracık, Mızraklı, Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Uzunbağ, Yaylıca, Eriklikuyu, Hıdırbey, Kapısuyu, Batıayaz, Vakıfköy, Yeşilköy, Yeşilyazı, Yoğunoluk, Karaçay, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.