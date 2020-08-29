29 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 04:30 Transfer 05:30 Maç Saati 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:30 Özel Röportaj 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 10:45 Z Raporu 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Kolaysa Anlat 15:30 Özel Röportaj 15:45 Medipol Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:45 Süper Lig Kısa Özet 18:00 Transfer 19:00 Kolaysa Anlat 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:00 Transfer 21:00 beIN Manşet 21:45 Devre Arası 22:00 Maç Saati 23:15 Özel Röportaj 23:30 Süper Lig En İyi 10 Asist 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

TV, TV, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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