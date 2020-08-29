29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Hıçkırık 00:25 Tövbeler Olsun 02:20 Yeşil Deniz 03:00 Kalk Gidelim 04:20 Hangimiz Sevmedik 05:35 Aslan Ailem 06:45 İncir Ağacı 08:05 Uğurlugiller 08:40 Yeşil Deniz 09:10 Perihan Abla 11:05 Gülşen Abi 11:10 Tozkoparan 11:55 Yedi Numara 12:50 Hangimiz Sevmedik 13:50 Yeditepe İstanbul 15:50 Kalk Gidelim 15:55 Tövbeler Olsun 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hıçkırık 20:00 Kalk Gidelim 22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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