29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Hıçkırık

00:25 Tövbeler Olsun

02:20 Yeşil Deniz

03:00 Kalk Gidelim

04:20 Hangimiz Sevmedik

05:35 Aslan Ailem

06:45 İncir Ağacı

08:05 Uğurlugiller

08:40 Yeşil Deniz

09:10 Perihan Abla

11:05 Gülşen Abi

11:10 Tozkoparan

11:55 Yedi Numara

12:50 Hangimiz Sevmedik

13:50 Yeditepe İstanbul

15:50 Kalk Gidelim

15:55 Tövbeler Olsun

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hıçkırık

20:00 Kalk Gidelim

22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kalk Gidelim Dizisi, Hangimiz Sevmedik, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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Son Dakika

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