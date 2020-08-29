29 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doya Doya Moda 02:30 Apartmanlar Yarışıyor 03:30 Apartmanlar Yarışıyor 04:30 8x8 05:00 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 06:30 Bilginiz Olsun 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir 07:30 Oynat Bakalım 09:00 Masterchef Türkiye 2020 10:00 Masterchef Türkiye 2020 13:00 Oynat Bakalım 13:00 Doya Doya Moda 15:30 Doya Doya Moda 16:00 Apartmanlar Yarışıyor 16:15 Sinema 20:00 Masterchef Türkiye 2020

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