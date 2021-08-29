29 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Taksi 3

02:05 Baş Belası

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Mary Poppins Dönüyor

12:25 Dizi TV

13:15 İkimizin Sırrı

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı