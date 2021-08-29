Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Taksi 3
02:05 Baş Belası
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Mary Poppins Dönüyor
12:25 Dizi TV
13:15 İkimizin Sırrı
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika