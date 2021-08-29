29 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:30 Transfer

07:00 Gamer

09:00 Yeni Gün

10:00 Taraftar

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

17:00 Gamer

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 beIN Manşet

23:00 Gamer