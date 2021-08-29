Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Maç Saati
02:30 Transfer
07:00 Gamer
09:00 Yeni Gün
10:00 Taraftar
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
17:00 Gamer
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 beIN Manşet
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika