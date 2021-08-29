Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Badem Şekeri 5
02:15 Bay Yanlış
04:15 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sivri Akıllılar
13:00 Bay Yanlış
13:45 Fulya ile Umudun Olsun
17:30 İnek Şaban
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık
21:45 Şef Akademi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika