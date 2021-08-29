Üye Girişi
29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı

29.08.2021 06:42
29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı, System.String[]

29 Ağustos 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Badem Şekeri 5

02:15 Bay Yanlış

04:15 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sivri Akıllılar

13:00 Bay Yanlış

13:45 Fulya ile Umudun Olsun

17:30 İnek Şaban

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık

21:45 Şef Akademi

29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı

Fox, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, 23:10 Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, "Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur" diyerek uyardı Biden: 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı bekliyoruz 22:23 Biden: 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı bekliyoruz Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi 21:31 Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi
Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 21:02 Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Afgan halkının 19:09 Afgan halkının "Efsane kahraman" olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı 17:52 Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 16:59 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu 15:49 Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:59 Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
17:57 İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor
17:46 E-scooter için yeni kararlar! 15 yaşından küçükler binemeyecek.
17:44 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek
17:24 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi         
00:51
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Nilgün Belgün'ün Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt         
22:15
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı         
18:17
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor         
16:38
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor 1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor         
14:00
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 07:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement