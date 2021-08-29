29 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Badem Şekeri 5

02:15 Bay Yanlış

04:15 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sivri Akıllılar

13:00 Bay Yanlış

13:45 Fulya ile Umudun Olsun

17:30 İnek Şaban

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık

21:45 Şef Akademi