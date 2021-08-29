29 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Erkenci Kuş

04:00 Kaçak Gelinler

06:15 Medcezir

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Erkenci Kuş

11:45 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kazara Aşk

16:45 En Güzel Bölüm

17:00 Delisin

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Vizontele Tuuba