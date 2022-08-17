30 Ağustos'un resmî tatil ve milli bayram olması sebebiyle birçok insan 29 Ağustos tatil mi? Sorusunu sormaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

29 Ağustos tarihi resmî tatil olmaması nedeniyle tam gün olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 29 Ağustos tarihi tatil değildir. Fakat bu durum farklı işletmelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

29 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

En çok merak edilen sorulardan bir diğeri ise 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorusu oluyor. 2022 yılı için 29 Ağustos tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir.

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERDİR?

1 Ocak

2 Mayıs – 4 Mayıs

19 Mayıs

9 Temmuz – 12 Temmuz

15 Temmuz