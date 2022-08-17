29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? - Son Dakika
Üye Girişi

29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

17.08.2022 11:57
29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos tatil mi? Sorusu birçok kişi tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Peki 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'un resmî tatil ve milli bayram olması sebebiyle birçok insan 29 Ağustos tatil mi? Sorusunu sormaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

29 Ağustos tarihi resmî tatil olmaması nedeniyle tam gün olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 29 Ağustos tarihi tatil değildir. Fakat bu durum farklı işletmelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

29 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

En çok merak edilen sorulardan bir diğeri ise 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorusu oluyor. 2022 yılı için 29 Ağustos tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir.

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERDİR?

  • 1 Ocak
  • 2 Mayıs – 4 Mayıs
  • 19 Mayıs
  • 9 Temmuz – 12 Temmuz
  • 15 Temmuz
  • 30 Ağustos

YORUMLAR
500
29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

Resmi Tatiller, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? - Son Dakika


Son Dakika
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement