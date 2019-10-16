29. Akbank Caz Festivali atölye çalışmaları ve söyleşiler
1 saat önce
bu yıl 17-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29. Akbank Caz Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok söyleşi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
Cazın insan ve toplum özgürlüğü üzerine etkileri, ECM Records, Avrupa Caz Tarihi ve Sinemada Caz gibi konuların ele alınacağı renkli söyleşiler festival süresince caz severlerle buluşacak.
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