Son Dakika Haberleri: 29. Akbank Caz Festivali atölye çalışmaları ve söyleşiler
Son Dakika Güncel 29. Akbank Caz Festivali atölye çalışmaları ve söyleşiler

29. Akbank Caz Festivali atölye çalışmaları ve söyleşiler

1 saat önce

bu yıl 17-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29. Akbank Caz Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok söyleşi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

29. Akbank Caz Festivali atölye çalışmaları ve söyleşiler, System.String[]

Cazın insan ve toplum özgürlüğü üzerine etkileri, ECM Records, Avrupa Caz Tarihi ve Sinemada Caz gibi konuların ele alınacağı renkli söyleşiler festival süresince caz severlerle buluşacak.

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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