29. Alanya Triatlonu

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Alanya Triatlonu'nda ilk gün mücadeleleri sonunda dereceye girenler belli oldu.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 800'ü aşkın sporcunun yarıştığı organizasyonda, ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Genç kadınlarda Hollandalı Barbara de Koning 1 saat 5 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı. İsviçre'den Cathia Schar 1 saat 6 dakika 14 saniyeyle ikinciliği, Polonya'dan Julia Sanecke ise 1 saat 6 dakika 24 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Büyük kadınlarda ise 1 saat 1 dakika 14 saniye derecesiyle Ukrayna'dan Yuliya Yelistratova birinci oldu. Aynı kategoride Alman Lisa Tertsch 1 saat 1 dakika 23 saniyeyle ikinciliği, Rus Alexandra Razanerova da 1 saat 1 dakika 39 saniyeyle üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi.