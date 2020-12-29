Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Maç Saati
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Süper Lig
13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:30 Taraftar
14:00 Maç Saati
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:30 Futbolun Şehirleri
14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
15:15 Özkan Sümer'in Hayatı
15:15 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:30 Gamer
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Sanal Direktör
16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
16:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
17:00 Gamer
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
18:00 Özel Röportaj
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Uefa Avrupa Ligi Magazin
18:00 Süper Lig
18:30 Maç Başlıyor
19:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
19:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
20:45 Özkan Sümer'in Hayatı
21:00 Taraftar
21:00 Süper Lig
21:00 Maç Sonu
21:30 Özel Röportaj
22:00 beIN Teknik
22:00 Sanal Direktör
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Serie A İlk Yarının Ardından
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika