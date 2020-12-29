29 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Haberler

00:30 Biatlon

00:30 Kayakla Atlama

01:00 Biatlon

01:30 Olimpiyat Oyunları

02:00 Kayakla Atlama

02:30 Olimpiyat Oyunları

03:30 Bisiklet

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Snooker

07:00 Bisiklet

09:00 Snooker

10:30 Alp Disiplini

10:30 Kayakla Atlama

11:10 Alp Disiplini

12:30 Alp Disiplini

13:00 Alp Disiplini

14:55 Alp Disiplini

15:00 Kayakla Atlama

16:00 Alp Disiplini

17:05 Alp Disiplini

17:15 Kayakla Atlama

18:15 Kayakla Atlama

19:45 Biatlon

20:10 Biatlon

20:15 Alp Disiplini

21:00 Kayakla Atlama

21:25 Biatlon

21:30 Haberler

22:15 Haberler

22:20 Kayakla Atlama

22:45 Alp Disiplini

23:00 Alp Disiplini