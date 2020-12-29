Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Haberler
00:30 Biatlon
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Biatlon
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:00 Kayakla Atlama
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Snooker
10:30 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
11:10 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
13:00 Alp Disiplini
14:55 Alp Disiplini
15:00 Kayakla Atlama
16:00 Alp Disiplini
17:05 Alp Disiplini
17:15 Kayakla Atlama
18:15 Kayakla Atlama
19:45 Biatlon
20:10 Biatlon
20:15 Alp Disiplini
21:00 Kayakla Atlama
21:25 Biatlon
21:30 Haberler
22:15 Haberler
22:20 Kayakla Atlama
22:45 Alp Disiplini
23:00 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika