29 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

ERDOĞAN DULDA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK
11.00 Hayatını yitiren Türkiye
'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda için Naili Moran Atletizm
Pisti'nde tören düzenlenecek.
13.00 Erdoğan Dulda öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Bahçeşehir Koleji - Tofaş
15.15 Türk Telekom
- Galatasaray
17.30 Sakarya
BŞB Basketbol - Banvit
Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14.00 Mersin
BŞB - Kırçiçeği Bodrum
15.30 Fenerbahçe
- Kayseri
Basketbol SK
17.00 İzmit
Belediyespor - Çukurova
Basketbol Kulübü
18.30 Botaş - Galatasaray
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.