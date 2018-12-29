Son Dakika Haberleri: 29 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

29 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

36 dakika önce

ERDOĞAN DULDA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK11.00 Hayatını yitiren Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda için Naili Moran Atletizm Pisti'nde tören düzenlenecek.

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ERDOĞAN DULDA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK

11.00 Hayatını yitiren Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda için Naili Moran Atletizm Pisti'nde tören düzenlenecek.

13.00 Erdoğan Dulda öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Bahçeşehir Koleji - Tofaş

15.15 Türk Telekom - Galatasaray

17.30 Sakarya BŞB Basketbol - Banvit

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

14.00 Mersin BŞB - Kırçiçeği Bodrum

15.30 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol SK

17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol Kulübü

18.30 Botaş - Galatasaray

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:31 Kaynak: DHA

Atletizm, Türkiye, Spor
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