29 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlar yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık yapıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçti. 6 aydır takip edilen hırsızların kimliklerini ve aracın plakasını belirleyen jandarma ekipleri, söz konusu aracı takibe aldı. Bir süredir ilçe merkezinde gezinen araca Atakent Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerle birlikte ele geçirilen araçtan 4 cep telefonu, 2 çanta, 2 profesyonel kamera çıktı.



Zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, gözaltına alınan şahısların, daha önceden çeşitli suçlardan haklarında 29 ayrı suç dosyasının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN