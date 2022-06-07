29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza - Son Dakika
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29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza

07.06.2022 11:18
29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mayıs ayında yapılan denetimlerde 113 bin 276 araç kontrol edilerek 29 bin 279 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mayıs ayında yapılan denetimlerde 113 bin 276 araç kontrol edilerek 29 bin 279 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 272 bin 883 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1523 aranan şahıs yakalandı. 113 bin 276 araç kontrol edilerek 29 bin 279 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında 5 bin 713 kişiye trafik eğitimi verildi.

Çalışmalarda 2 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 92 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet kurusıkı tabanca, 40 adet av tüfeği, 1709 adet çeşitli çaplarda fişek, 318 adet kesici alet, 20 bin 542 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 921,37 gr esrar, 4.134,85 gr metamfetamin, 285,22 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 2 bin 284 adet ecstasy hap, 311,65 gr skunk, 40,82 gr kokain 122 kök keneviri, 192 bin dal boş makaron, 67 bin 680 dal dolu makaron, 534,65 litre kaçak içki, 190 lt etil alkol, 268 adet etiket/sticker, 842,9 kg tütün 4 bin 633 adet sigara paketi, 980 adet sigara mentolü, 43 bin 437 adet emtia, 304 adet cep telefonu aksesuarı, 762 adet cinsel içerikli ürün, 8 adet sahte 100 dolar ve 65 adet sahte 50 dolar ele geçirildi. - SAMSUN

29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza
29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza
29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza

YORUMLAR
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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri, oto pazarı ve galericilerde denetim yaptı Kayseri'de oto hırsızlık polisleri, oto pazarı ve galericilerde denetim yaptı
Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: 29 bin 279 araç ve sürücüsüne ceza - Son Dakika
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