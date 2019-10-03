29 bin 419 kişi sorgulandı, 226 aranan şahıs yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri eylül ayında 29 bin 419 kişiyi sorguladı, aranan 226 şahsı yakaladı.



Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma unsurlarınca emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 01-30 Eylül 2019 tarihleri arası dönemde yapılan çalışmalarda; adli ve önleyici hizmetler kapsamında UYAP ve BTİK sorgusu neticesinde 29 bin 419 kişi sorgulanmış, 226 aranan şahıs yakalanmış, jandarma trafik timlerince 44 bin 273 araç kontrol edilmiş, 1581 araç ve sürücüsüne 784 bin 266 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup, 512 araç trafikten men edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri sonucunda 29 olaya müdahale edilmiş, 2 bin litre kaçak motorin, 100 litre kaçak benzin, 55 bin 674 gram kubar esrar, 60 gram bonzai, 2 bin 396 kök kenevir bitkisi, 43 adet extasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir" denildi.



Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. - SAMSUN