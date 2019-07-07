29 bin 689 sağlık personeli alınacak
8 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:02
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