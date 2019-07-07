Son Dakika Haberleri: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
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29 bin 689 sağlık personeli alınacak

8 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.

29 bin 689 sağlık personeli alınacak, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:02 
fahrettin koca, Eylül, Ekonomi
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