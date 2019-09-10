29 bin Eyüpsultanlı çocuğa kırtasiye desteği

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ilçede eğitim gören 29 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine ücretsiz kırtasiye desteği sağladı.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kırtasiye desteği sağlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da kolları sıvadı. Eyüpsultan Halit Derviş İlköğretim Okulu, Çırçır Mahallesi Murat Taş Ortaokulu, Kemerburgaz Ragıp Kutmangil İlköğretim Okulu'nda 'Kırtasiye Destek Kampanyası ile 29 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.3 okulu tek tek gezen Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, öğrencilerle sohbet edip tokalaştı. Öte yandan Köken, okul bahçesinde velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler ve veliler ilçedeki anlaşmalı kırtasiyelere T.C. kimlik kartlarıyla giderek kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler. Bu kampanya kapsamında ilçe esnafına da ekonomik olarak destek verilmiş olacak. İlçe dışında okuyan Eyüpsultanlı öğrenciler de bu kampanyadan yararlanabilecek.

"Bu sene 29 bin öğrenci yararlanmış olacak"

Yeni eğitim ve öğretim yılında iyi dileklerde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "2019-2020 eğitim öğretim dönemi herkese hayırlı olsun. Bütün velileri tebrik ediyoruz. Çocuklarıyla beraber güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Karınca kararınca çocuklarımıza kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bugün sembolik olarak sınıflardaki birkaç öğrenciye veriyoruz; ama bütün velilerimiz şehrimizdeki bütün kırtasiyelerden bizim verdiğimiz fişlerle kırtasiye ihtiyaçlarını alıyorlar. Bu sene 29 bin öğrenci yararlanmış olacak. Seneye biraz daha farklı bir metotla devam edeceğiz. İlk ve ortaokullara yani 4+4'lere kırtasiye yardımı olacak" diye konuştu.