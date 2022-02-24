29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR

24.02.2022 10:54

RURSA ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor.

RURSA ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.

RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna'dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya'ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi. Gelen tatilciler kadar kentte yerleşik yaşayan iki ülke vatandaşları da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya'ya yerleşik yaşayan 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı bulunuyor. Yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların çoğunluğu turizm sektöründe hizmet veriyor.

'AKLIM UKRAYNA'DA'

Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya'da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum. Çok tedirginim ve durumu merak ediyorum. Korkuyorum. Eşim, ailemi Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Rus ve Ukraynalılar olarak bizler kardeşiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de güvendeyim ama aklım Ukrayna'da dedi.

Oksana Stetsura da Ukrayna'dan çalışmak için Antalya'ya gelenlerden. 1 yıl önce bir Türk ile hayatını birleştiren Stetsura da krizi endişeyle takip ediyor. Ailesiyle sürekli görüştüğünü anlatan Stetsura, Ailem Ukrayna'da o kadar panik olmadığını söylüyor. Ukrayna'ya dönmek istemem. Ancak kötü bir durum olursa ailemi buraya getireceğim diye konuştu. Stetsura, mesai arkadaşları arasında Rusların da olduğunu, ancak hiçbir sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini anlatan Kristina Güngör de Antalya'da turizm sektöründe hizmet veriyor. Burada yeni bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, Babam Rusya'da yaşıyor ve sürekli gelişmeleri takip ediyor. Moralleri iyi değil. Herkes panik içinde ve kimse savaş istemiyor diye konuştu.

Rusya'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Bakhmat Ekaterina da tedirgin olduğunu dile getirdi. Savaşın hiç kimse tarafından istenmediğini ifade eden Ekaterina, Gergin bir durum var. Ailemle görüştüğümde çok korktuklarını görüyorum dedi.

Tatil için Rusya'dan gelen Sergey Korabin de iki ülke arasındaki gerilimi yakından izlediğini belirterek, Tatilin ortasındayken bir anda bu krizi duydum ve şok oldum. Rusya'da her şeyin sakin olduğunu biliyorum. Bence iki taraf da suçlu. Savaş olmaması lazım ifadelerini kullandı.

TURİZMCİ ENDİŞELİ

Türk turizmciler ise gerilimin uzaması halinde Türk turizminin lokomotif milleti olan Ruslar ve Ukraynalıların tatil planlarının erteleneceği endişesini yaşıyor. 2019 yılında Rus uçağı krizinin ardından her yıl sezona yeni umutlarla başlayan Türk turizmciler, koronavirüs sürecini 'Güvenli Turizm Sertifikası' projesi ile ayakta geçirmişti. 2022 yılı sezonuna yönelik hazırlıklar yaptıkları süreçte böyle bir krizle karşılaşmaları halinde sektörün olumsuz etkileneceğini dile getiren turizm tesisi yöneticileri, Rusya ve Ukrayna bölgelerindeki tur operatörleri ve acentelerle görüşmeler yapıyor.

Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. 'Savaş' kavramının dahi turizm sektöründe negatif etki oluşturduğunu belirten Kızıldağ, Turizm barış süreçleri içerisinde gelişen bir sektör. Savaş kelimesinden nefret ediyoruz. Dileriz taraflar itidalli davranır ve bu kriz, bir an önce barışla sonuçlanır. Olası uzaması durumunda negatif sonuçlarını hep birlikte yaşarız dedi.

SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI TEDİRGİN

Kızıldağ, sektörün benzer durumu daha önce Kırım olayıyla yaşadığını belirtti. Turizm sektörünün tüm paydaşları ile görüştüklerini de anlatan Kızıldağ, Görüştüğümüz tur operatörleri hem Rus, hem Ukrayna tarafı oldukça tedirgin. Sürecin uzaması halinde ekonomik, sosyo-kültürel ve politika olarak bölgeye büyük zararlar verecektir diye konuştu.

Kızıldağ, tatilci olarak Türkiye'ye bu iki ülkeden gelenler olduğu gibi çalışmak için gelenler ve Türkiye'de yerleşik yaşayanlar olduğuna da dikkati çekti. Kızıldağ, Rus vatandaşlar çok daha tedirgin. Çünkü aileleri ve sevdikleri o bölgelerde yaşıyor. Hem de geleceklerini düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi bir an önce barışın gelmesini istiyor ifadelerini kullandı.

29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR
29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR
29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR

YORUMLAR
500
Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar iki ülke arasında yaşanan krizden rahatsız Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar iki ülke arasında yaşanan krizden rahatsız Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: 'Resmi talebimizi ilettik' Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: 'Resmi talebimizi ilettik'

Ukrayna, Antalya, Turizm, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: 29 BİN RUS İLE 8 BİN UKRAYNALI, ANTALYA'DA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement