Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

02.04.2022 09:46

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi

ADANA - Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Halid el-Muhammed A.'nın adresine baskın yaptı. Evde narkotik köpek Hulk ile arama yapıldı. Hulk'un evdeki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Halid el-Muhammed A., emniyetteki ifadesinde valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik polisi, valizi veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Uyuşturucu, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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