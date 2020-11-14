29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika

29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
14.11.2020 09:21
Yunanistan'ın Midilli Adası'na Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden geçmeye çalışırken, lastik botun motorunun bozulması sonucu mahsur kalan 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden geçmeye çalışırken, lastik botun motorunun bozulması sonucu mahsur kalan 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollar ile geçerken, lastik şişme botun motorunun arızalanmasıyla açık denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Gelen yardım talebi akabinde harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 29 düzensiz göçmeni batma tehlikesi yaşarken kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık Limanına getirildi. - BALIKESİR
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