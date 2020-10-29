Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 B. Mönchengladbach - Real Madrid
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 beIN Manşet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:30 Maç Saati
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 Süper Lig Kısa Özet
05:30 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 Gamer
08:30 Maç Saati
08:45 Özel Röportaj
09:00 beIN Teknik
09:00 Futbolun Şehirleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 beIN Teknik
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:00 Taraftar
13:00 Gamer
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:30 Taraftar
15:45 Özel Röportaj
16:00 1. Lig
16:00 UEFA Avrupa Ligi
17:30 This is Paris
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
19:00 Özel Röportaj
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:45 Sivasspor - Maccabi
20:45 Başakşehir - PSG
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Sivasspor - Maccabi
21:55 Başakşehir - PSG
22:00 Maç Saati
22:50 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:50 UEFA Avrupa Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika