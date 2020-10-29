29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.10.2020 06:42
29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

29 Ekim 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 B. Mönchengladbach - Real Madrid

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 beIN Manşet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:30 Maç Saati

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 Süper Lig Kısa Özet

05:30 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 Gamer

08:30 Maç Saati

08:45 Özel Röportaj

09:00 beIN Teknik

09:00 Futbolun Şehirleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 beIN Teknik

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:00 Taraftar

13:00 Gamer

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:45 Özel Röportaj

16:00 1. Lig

16:00 UEFA Avrupa Ligi

17:30 This is Paris

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

19:00 Özel Röportaj

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:45 Sivasspor - Maccabi

20:45 Başakşehir - PSG

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Sivasspor - Maccabi

21:55 Başakşehir - PSG

22:00 Maç Saati

22:50 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:50 UEFA Avrupa Ligi

29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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