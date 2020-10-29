Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Dizi
00:15 Gönül Dağı
02:25 Seksenler
03:15 Fazlası Zarar
03:40 Türkan Hanım'ın Konağı
05:00 Acemi Anneler
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
11:30 Fazlası Zarar
13:55 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
14:45 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:25 Doğrusu Ne?
19:30 Mevlid Kandili
20:00 Kalk Gidelim
21:00 Benim Adım Melek
23:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika