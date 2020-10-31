29 Ekim coşkusu

'Yetişkin', 'Junior' ve 'Minikler' kategorilerinde yarışların gerçekleştiği 29 Ekim Cumhuriyet Golf Kupası, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte önceki gün tamamlandı. 143 golf oyuncusunun katıldığı turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yarıştı. Geçtiğimiz salı günü Junior ve Minikler ile başlayan turnuva, önceki gün Yetişkin kategorisi yarışıyla son buldu.

Nihat Özdemir-Hasan Akçakayalıoğlu-Yıldırım Demirören-Ali Nuri Türker

Aylin Gülmen-Lone Lassen-Leyla Negrin-Ceren Tokdemir

GÜNE ÖZEL 5 KOŞU

Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Engel Atlama Çalışma Parkurları heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Yeni normalleşme süreci içerisinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak gerçekleştirilen çalışma parkurlarında, 5 koşu yapıldı. Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.