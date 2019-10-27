Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, "Özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 96' ncı yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetin azmin, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olduğunu aktaran Vali Soytürk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı haline gelmiştir. Bu itibarla, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme düşüncesi her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır."