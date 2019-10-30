Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

42 dakika önce

Hırvatistan'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

Hırvatistan'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, yerel ve uluslararası yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Hırvatistan, 29 Ekim, Türkiye, Zagreb, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:51 Kaynak: AA
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