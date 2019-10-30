29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
42 dakika önce
Hırvatistan'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:51 Kaynak: AA
Hırvatistan'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.
Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, yerel ve uluslararası yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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