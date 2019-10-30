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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

36 dakika önce

Sırbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından başkentte verilen resepsiyonla kutlandı.

Sırbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından başkentte verilen resepsiyonla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona,Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Enerji Bakanı Aleksandar Antic ve Çalışma Bakanı Zoran Djordjevic'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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