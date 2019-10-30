29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Karadağ'ın başkentinde Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan tarafından resepsiyon verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Karadağ'ın başkentinde Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan tarafından resepsiyon verildi.
Resepsiyona, Karadağlı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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