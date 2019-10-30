29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu resepsiyona Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, müftüler, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye başkanları, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kara, buradaki konuşmasında, esareti asla kabul etmeyen ve bağımsızlığı uğruna kanını ve canını kahramanca ortaya koyarak istiklal harbini kazanan Türk milletinin fedakarlığı sonucunda kurulan Cumhuriyetin 96. yıldönümünün büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'ya istiklal ya ölüm' anlayışıyla verilen büyük mücadele sonucu kazanılan istiklal harbinin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde kurulduğunu anımsatan Kara, "Ülkemiz milletinden aldığı güçle ve Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' ilkesine bağlılıkla bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrarın devamına katkı sağlamaktadır." dedi.

Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak icra ettiği Barış Planı Harekatı'yla sadece sınır güvenliğini sağlamakla kalmadığını aynı zamanda bölgeyi terör örgütlerinden arındırarak yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için gerekli ortamı oluşturduğunu kaydeden Kara, "Böylece 4 milyona yakın Suriyeliyi ülkesinde misafir eden Türkiye başta komşumuz Balkanlar olmak üzere Avrupa üzerindeki mülteci akışı baskısının azalmasına da katkı sağlamış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kara, dostlarından arzu ettikleri dayanışmayı görmemesine rağmen Türkiye'nin terörle mücadelesine önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında köklü tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunduğunu vurgulayan Kara, "Kuzey Makedonya'yla ilişkilerimiz ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde sürecek üst düzey ziyaretlerle karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da gelişeceğine olan inancım tamdır. Ülkemiz Kuzey Makedonya'nın istikrarını ve müreffeh bir ülke olarak daha da gelişmesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya'daki görev süresinin sonuna yaklaştığını dile getiren Kara, görevi boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarına yerel makamlarla birlikte çözümler aranması ve terör örgütü FETÖ'nün ülkedeki varlığıyla mücadele edilmesi noktalarının öncelikleri olduğunu söyledi.

Kara, başta Cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını korumak için mücadele eden tüm gazileri ve bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.