29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Kosova'nın başkentinde resepsiyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Kosova'nın başkentinde resepsiyon düzenlendi.
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı davetlilerle paylaştığı resepsiyona, üst düzey yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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