29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geride bıraktığı 97 yıl içerisinde, dünyanın her bir karışında mazlum ve mağdurların umudu, adalet ve dirayetin de temsilcisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin eğitimde, sanayide, teknolojide ve her alanda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirten Büyük, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yılı vesilesiyle Konya'mızdaki eğitim camiamızın mensupları başta olmak üzere, ülkemizin her bir ferdinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."