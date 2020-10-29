29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 29 Ekim 1923'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde benzersiz bir kahramanlık destanı yazıldığını belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluklardan çıkarıp, dönemin tüm emperyalist güçlerini dize getirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, 97 yıldır dimdik ayakta olduğunu belirten Gündoğdu, 97. kuruluş yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını ifade etti.

Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, demokrasiye geçişi de içeren yapısal dönüşüm sürecinin temeline ise demokrasinin ve çağdaşlığın olmazsa olmazı laiklik ilkesini yerleştirilmiştir.

Atatürk, 'Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır' sözüyle izlenmesi gereken yolu yıllar önce göstermiştir."