29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Gül, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, Emniyet Müdürü Tolga Geçer, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Kaymakam Gül Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirterek, halkın bayramını kutladı.
Öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.
- Kaynak: AA
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