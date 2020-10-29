Ünye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ünye'deki kutlamalar kapsamında Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, makamında tebrikleri kabul etti.

Güney, ardından kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından canlı yayınla halka seslenerek bayramını kutladı.

Bu yıl pandemi dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı'nın alınan tedbirlerle kutlandığını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bugüne kadar alıştığımız düzenin dışında bayramımızı kutlasak da bayram coşkusunu ve sevincini içimizde en derinden yaşıyor ve paylaşıyoruz. Salgını en kısa sürede, en az kayıpla atlatmamız için maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine azami özen gösterelim."

Kutlamalar kapsamında Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü ile Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği tarafından kornolar ve bayraklar eşliğinde araç ve motorlarıyla şehir turu düzenledi.

Program, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocuk korosunun, kaymakamlık sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konseriyle sürdü.

Fatsa

Fatsa ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Tebrikleri kabul eden Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü ülkenin her köşesinde millet olarak coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Fatsa Off-Road Kulübü üyeleri bayraklarla donattıkları araçlarla şehir turu attı.