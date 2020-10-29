29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Kahramankazan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Askerlerin anıta çelenk bırakması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Öğrencilerin İHA ile Türk Bayrağı gösterisi
Öğrencilerin marş söylemesi
Çubuk
Kutlama alanından görüntüler
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Kaymakam Adem Keleş'in konuşması
Öğrencilerin şiir okuması
Zeybeklerin gösterisi
Öğrencilerin marş söylemesi
Kaymakam Adem Keleş'in öğrencilere hediye vermesi
Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın vatandaşlara ve esnaflara bayrak dağıtması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'nın Kahramankazan ve Çubuk ilçesinde törenlerle kutlandı.
- Kaynak: AA
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