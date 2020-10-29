29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş 'ın vatandaşlara ve esnaflara bayrak dağıtması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara 'nın Kahramankazan ve Çubuk ilçesinde törenlerle kutlandı.

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