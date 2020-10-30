29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Saimbeyli Caddesi boyunca ilerleyen konvoya, Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı seslendirdikleri marşlarla eşlik etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında Adnan Menderes Parkı'na araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.

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