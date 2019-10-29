29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Hatay Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyetin 96. Yıl Kabul Töreni düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan, valilik bahçesindeki kabul töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması için çok bedeller ödendiğini söyledi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri şükranla andığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hemen sınırlarımızın ötesindeki kargaşayı, terörü, gözyaşını ve kanı görünce devletin ne kadar büyük bir nimet olduğunu da idrak etmek hiç yanıltıcı değildir. Bugün eğer refah içerisinde, huzur içerisinde bu topraklarda yaşıyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüdür, kudretidir, bu milletin yüceliğidir."

Konuşmaların ardından, Cumhuriyetin 96'ncı yılı anısına pasta kesildi.

Daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kabul törenine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.