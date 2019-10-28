29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunması ve göndere Türk Bayrağının çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Kocatepe Parkı'ndaki törende, Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.

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