Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

57 dakika önce

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri yapıldı.


Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Esengül Civelek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Civelek, anıt şeref defterini imzaladı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler hazır bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya, Burdur, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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