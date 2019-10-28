29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

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