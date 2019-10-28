Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Karabük'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan fener alayına ilgi yoğun oldu.

Karabük'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan fener alayına ilgi yoğun oldu.

100. Yıl Mahallesi itfaiye noktasından başlayan alayda Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler, belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 1003 nolu caddeye kadar yürüdü.

Valisi Gürel, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduğunu anımsattı.

Türk milletinin hiçbir zaman devletsiz kalmadığını belirten Gürel, "Devletler de insanlar gibidir. Doğar, büyür ve ölür ama hemen akabinde başka bir devlet onun küllerinden doğar. Çok şükür ki, genç Türkiye Cumhuriyeti günümüze kadar geldi ve ilelebet devam edecektir." diye konuştu.

Gürel, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın kolay olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya bütün dünyanın gözünün olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyada uyanık olmak lazım. Ülkemizin de ekonomik olarak kalkınmış olması lazım. Son yıllarda milli ve yerli anlayışıyla özellikle harp sanayinin yüzde 75'inden fazlasını yapar duruma geldik. Barış Pınarı Harekatı'nda gördük ki, dünyanın süper güçleri dediğimiz ülkeler, gücü görünce masaya çok kolay gelebiliyorlar. Bizim de artık gücümüzün onları masaya çekmeye yettiğini, bizim bölgede ve dünyada artık oyun kurucu olduğumuzu anlamış olduk. Öz güvenimiz yerine geldi."

Etkinlik konserle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Karabük, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:31 Kaynak: AA
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