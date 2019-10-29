Belediye bandosu eşliğinde yürüyüşten detay

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun konuşması

Dans gösterileri ve Grup Eflatun Konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak bir süre yürüdü.

Yürüyüşün ardından Grup Eflatun konser verdi.

Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Levent Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ile vatandaşlar katıldı.

İncirliova ilçesinde ise Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından ev hanımı Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği ve amatör oyuncuların yer aldığı "Efelerle Zafere Yürüyüş" adlı tiyatro oyunu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, başta Dönmez olmak üzere tüm oyunculara teşekkür etti.