Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

34 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıt Alanı'nda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arsından başlayan programda İskenderun Kaymakamı İskender Yönden günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda tören geçişi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:27 Kaynak: AA
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